железнодорожная станция Леонидовка, железнодорожная станция Леонидовка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Леонидовка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47176Леонидовкаж.-д.ст.(нп)53°08'45°15'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Леонидовский сельсовет
56655438101ж/д ст Леонидовкажелезнодорожная станция
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