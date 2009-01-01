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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Даубенки, им. (Сустовича), жит. 16 (8 м. 8 ж.), дес. 110, у. гор. 46 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.
Даубенки, д., жит. 158 (78 м. 80 ж.), дес. 164, у. гор. 45 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 37 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Довбенки52
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Довбенки47