деревня Пинковичи, Пинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Пинковичи

Пинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Пинковичская волость
624. Пинковичи, село бывшее владельческое, при реке Пине, дворов 32, жителей 290, волостное правление, 2 церкви православные, школа. В 5 верстах — погост Лещь, церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Пинский уезд, Пинковичская волость
село Пинковичи1441113241837522532276452976

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Пинковичская волость
Пинковичи, село11209652625

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Пинский район, Пинковичский сельсовет
д Пинковичи3651

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Пинский район, Пинковичский сельсовет
д. Пинковичи1308

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