деревня Жерновка, деревня Жерновка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Жерновка

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина дер. Жерновка, Терновской волости, Сычевского уезда, Смоленской губ., Павла Афанасьевича Мосенкова по 246 ст. Улож. о наказ. 1900 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11057Жерновка, сц. вл. и каз.при р. Вазузе.1330195462

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Жерновская волость
529. Селицо Жерновка, деревня бывшая государственная, при реке Вазузе, дворов 28, жителей 154, волостное правление. В 1 версте — церковь православная, богадельня, ярмарка Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Жерновская волость
99ЖерновкаДеревня1329104108Две мелочныя лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Жерновская волость
село Жерновка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
176694Жерновкадеревня55°33'00"34°27'00"N-36-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Никольское сельское поселение
66646410111д Жерновкадеревня
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