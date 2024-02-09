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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина дер. Жерновка, Терновской волости, Сычевского уезда, Смоленской губ., Павла Афанасьевича Мосенкова по 246 ст. Улож. о наказ. 1900 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11057Жерновка, сц. вл. и каз.при р. Вазузе.1330195462
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
529. Селицо Жерновка, деревня бывшая государственная, при реке Вазузе, дворов 28, жителей 154, волостное правление. В 1 версте — церковь православная, богадельня, ярмарка Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
99ЖерновкаДеревня1329104108Две мелочныя лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Жерновка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
176694Жерновкадеревня55°33'00"34°27'00"N-36-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66646410111д Жерновкадеревня