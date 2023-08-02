село Старая Крепость, село Старая Крепость, Бескарагайский район, Абайская область (на 2022) — Familio

Старая Крепость

Бескарагайский район, Абайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семипалатинская область, Семипалатинский уезд, Долонский станичный юрт
20Старо-Семипалатинский, пос.Всех дворов: 88. 470 ୲ 25

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Абайская область, Бескарагайский район, Глуховский сельский округ
село Старая КрепостьСтарая Крепость а.103837600
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