село Петровка, село Петровка, Одеська область (на 2018) — Familio

Петровка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии
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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Бендерский уезд
364Петровка (Чага, Шага Витиштей), м. вл.при рч. Чаге.55127451395Церковь православная 1. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Тараклийская волость
264. Петровка (Шага), село царан, при урочище Шаг, дворов 132, жителей 499, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 14 лавок, 4 постоялых двора, базар по воскрес Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17556Петрівкаселоцентр сільської радир-н Тарутинськийсільрада Петрівська Друга
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