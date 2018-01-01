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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
364Петровка (Чага, Шага Витиштей), м. вл.при рч. Чаге.55—127451395Церковь православная 1. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
264. Петровка (Шага), село царан, при урочище Шаг, дворов 132, жителей 499, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 14 лавок, 4 постоялых двора, базар по воскрес Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17556Петрівкаселоцентр сільської радир-н Тарутинськийсільрада Петрівська Друга