деревня Терентьевская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Терентьевская

Верховажский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2056Терентьевское (Матвеевское), д. каз.при руч. Кочеваре.824251318
2086Каменное (Пустошь), д. удел.при р. Кулое.8343124
2087Терентьевское (Пустошь), д. удел.при руч. Кочеваре8242113752

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Чушевице-Покровская волость
8381Терентьевское (Пустошь)Ложкинское.Кочеварский-Богородицкийбывшие государственные8240186257

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Верховажский район
276007Терентьевскаядеревня60°25'с.ш.42°10'в.д.P-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, Чушевицкое сельское поселение
19616444271д Терентьевскаядеревня

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