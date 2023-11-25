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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
241. Трабы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Клево, дворов 57, жителей 143 и мещ. 14, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь пр Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Трабы1123834363625259625295125193
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Запольцы-Трабы, им. (Божерянова), р. Якунька, жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 301, раз. см. предыдущ.
Трабы, м., р. Клева, жит. 1080 (542 м. 538 ж.), дес. 1264, у. гор. 30 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бинякони 41 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Трабы865
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Трабы373