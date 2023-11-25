агрогородок Трабы, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Трабы

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Трабская волость
241. Трабы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Клево, дворов 57, жителей 143 и мещ. 14, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Трабская волость
местечко Трабы1123834363625259625295125193

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Трабская волость
Запольцы-Трабы, им. (Божерянова), р. Якунька, жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 301, раз. см. предыдущ.
Трабы, м., р. Клева, жит. 1080 (542 м. 538 ж.), дес. 1264, у. гор. 30 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бинякони 41 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д Трабы865

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
аг. Трабы373

Мы используем куки для улучшения работы сайта.