241. Трабы, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Клево, дворов 57, жителей 143 и мещ. 14, волостное правление (уездный город в 31 версте), церковь пр

Населенное место

Запольцы-Трабы, им. (Божерянова), р. Якунька, жит. 14 (9 м. 5 ж.), дес. 301, раз. см. предыдущ.