село Шнаево, село Шнаево, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Шнаево

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
198Шнаево, с. вл.при руч. Шнаеве.2560109414496Церковь православная 1. Завод винокуренный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Городищенский уезд
Шнаево39Уст. Ив. Арапов35275100

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевская волость
173. Шнаево, село бывшее владельческое, при речке Шнаеве, дворов 151, жителей 784, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, винокуренный за Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевская волость
село Шнаево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
695360Шнаевосело53°09'45°26'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Канаевский сельсовет
56618413136с Шнаевосело
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