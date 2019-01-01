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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином д. Большая Уторгощ, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Афонасьевым. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянами д. Большая Уторгощ, Лубинской волости, Лужского уезда, В. Ивановым и И. Кирилловым. 1891 г. // Центральный государственный историческ Показать все
По жалобе крестьян д. Большая Уторгощ, Лубинской волости, Лужского уезда, И. и М. Кирюновых на постановление уездного съезда по делу об усадебной земли. 1891–1892 гг. // Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину Ф. Н. Кожину с матерью из надельной и купчей земли общества крестьян д. Большая Уторгощ Лубинской вол. 1916 г. // Центральный госу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2354Большая Уторгощ, д. вл.при р. Мшаге.604748315361Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Большая Уторгощь3Пантелеев3071287
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
240. Больше-Уторгощ, деревня бывшая владельческая, при речке Черной, дворов 174, жителей 840, часовня, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312840Большая Уторгошдеревня58°16'00"30°07'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450111д Большая Уторгошдеревня