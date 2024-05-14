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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4301Кривая Руда (Чернечье), с. каз.при рч. Кривой Руде.352543413671341Церковь православная 1. Сельское управление. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1046. Кривая Руда (Чернече), село бывшее государственное, при речке Кривой Руде, дворов 578, жителей 3450, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь право Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Казенная Кривая Руда (Чернече) селоКриво-Рудское казенных крестьян—40888868—1266277427945568
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Кривая-Руда
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19308Крива Рудаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Криворудська