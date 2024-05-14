село Кривая Руда, село Кривая Руда, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кривая Руда

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4301Кривая Руда (Чернечье), с. каз.при рч. Кривой Руде.352543413671341Церковь православная 1. Сельское управление. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Криворудская волость
1046. Кривая Руда (Чернече), село бывшее государственное, при речке Кривой Руде, дворов 578, жителей 3450, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь право Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Криво-Рудская волость
1.0Казенная Кривая Руда (Чернече) селоКриво-Рудское казенных крестьян408888681266277427945568

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Криво-Рудская волость
село Кривая-Руда

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19308Крива Рудаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Криворудська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close