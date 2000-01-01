деревня Лемзяки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Лемзяки

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2483Лемзяково, д. каз. и вл.при р. Рановой.3918174971

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Салтыковская волость
Лемзяково (Головщино тож) гос. кр. д.4513на тр. Ряжск при р. Малой Хупте155851109126432СалтыкиКирпичный завод
Лемзяково (Головщино тож) деревня4521на тр. Ряжск при р. Малой Хупте11414283126402Салтыки

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