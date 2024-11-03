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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
998Никулино, сц. вл.при рч. Сызгане.7570112472475Заводов 2: конный и рогатого скота.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
514. Никулино, село бывшее владельческое, при речке Сызгане, дворов 130, жителей 1081, церковь православная, кошмовальня.
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
83Никулино (Михайловское), село, при рч. Сызгане; н. р.14969215550600
89Усадьба Н. И. Ротэрмель, при с. Никулине1497042029
90Усадьба В. А. Панютина, при с. Никулине146674812