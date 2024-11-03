сельцо Никулино, Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Никулино

Карсунский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
998Никулино, сц. вл.при рч. Сызгане.7570112472475Заводов 2: конный и рогатого скота.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Базарно-Сызганская волость
514. Никулино, село бывшее владельческое, при речке Сызгане, дворов 130, жителей 1081, церковь православная, кошмовальня.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Базарно-Сызганская волость
83Никулино (Михайловское), село, при рч. Сызгане; н. р.14969215550600
89Усадьба Н. И. Ротэрмель, при с. Никулине1497042029
90Усадьба В. А. Панютина, при с. Никулине146674812

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