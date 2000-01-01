деревня Жиды, Крейцбургская волость, Двинский уезд (на 1906) — Familio

Жиды

Крейцбургская волость, Двинский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
201ЖидыдеревняЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу6
202ЖидывыселокЗападная Двина, рекаКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу1

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