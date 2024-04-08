Горка
Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разрешении крестьянам построек на своих усадьбах до составления плана урегулирования д. Горки Городенской волости Лужского уезда. 1905 г. // Центральный государственный Показать все
О рассмотрении плана дер. Горка Городенской волости Лужского у. ; план. 1915 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 256. Опись 33. Де Показать все
О разрешении опекуну над малолетним крестьянином д. Горка Городенской волости Лужского уезда Васильевым на получение денег из банка. 1898 г. // Центральный государственны Показать все
О разрешении крестьянину д. Горки Городенской волости Лужского уезда В. Васильеву получения денег из Лужского городского банка. 1902 г. // Центральный государственный ист Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312450Горкадеревня58°36'00"30°17'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402156д Горкадеревня