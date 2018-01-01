село Орловщина, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Орловщина

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1693Орловщина, с. каз.при рч. Самаре.77227775842Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Знаменская волость
493. Орловщина, село бывшее государственное, при речке Песковатой, дворов 389, жителей 1984, церковь православная, школа

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Знаменовская волость
2. № по учету земель: 1623.Орловщина, д. Фащево и х. Подпильныйбывшие государственные812274722174964

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3884Орлівщинаселоцентр сільської радир-н Новомосковськийсільрада Орлівщинська

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