деревня Никулино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Никулино

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Послужные списки нижних чинов русской армии 1-й поло Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Андомской церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
939Большего двора Яковлевского (Никулины), д.при р. Самине.377164244Часовня православная. Волостное правление. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Никулинская волость
205. Большой Двор (Яковлевская, Никулина), деревня бывшая государственная, дворов 15, жителей 93, волостное правление (уездный город в 36 верстах), часовня, лавка, мльн. Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Андомская волость
20272. НикулинаТитовскоеПри реке Самине354До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 250 с. До почтового отделения: 10. До пароходной пристани: 35. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —. Крестьянское: 19. Не крестьянское: — . Крестьянское: 66. Не крестьянское: —. Крестьянское: 71. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
36053Никулинодеревня61°19'с.ш.36°37'в.д.P-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Андомское сельское поселение
19622408238д Никулинодеревня

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