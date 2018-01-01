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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
дело о перечислении крестьян Вожбальской волости дер. Залесья П. Романовского в дер. Брагинскую Пятовской волости. 1907–1908 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 3 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Вожбальской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9903Залисье, д. каз.при р. Вожбале.2178156162
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1336. Залесье, деревня бывшая государственная, при речке Вождуге, дворов 20, жителей 120, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
77ЗалесьеВожбальскоеБлаговещенскийбывшие государственные23636119114
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Залесье 5168деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 225 км. Летнее: —.4846
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
227887Залесьедеревня59°59'с.ш.42°23'в.д.O-38-001
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646420118д Залесьедеревня