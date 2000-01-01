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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
413Палаузовка (*Коясы-Оглу, Борюбаш, Канджагалы), колон. болгарск. вед. попечит. комит.при рч. Келтечии.252579192189
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
80. Палаузовка (Каясы Оглу), колония болгарская, при речке Кильтыгии, дворов 80, жителей 574, молитвенный дом, школа
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8799Полоузівкаселор-н Бердянськийсільрада Андрівська