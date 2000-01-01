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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2270Столпцы, с. вл.при р. Проне.4315190447591Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
836. Столпцы, село бывшее государственное, при реке Ироне, дворов 236, жителей 1315, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, 13 лавок, баз Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Столпцы14029136101147399040538043сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Столпцы, село4211при р. Проне18060566012656039—волостн. правл.Церк. кам., сел. уч., шк. грам., образц. шк., кв. ур., вол. прав., каз. вин. лав., ком. чайн. с чит., ярм. 6 авг. и 1 окт. баз. по Воскр. кам. час. на кладбище, прос. зд. Показать все
Старые Столпцы, деревня4212при р. Проне612562414976039¼Столпцы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1453Столпцысело54°11'с.ш.40°12'в.д.N-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648460146с Столпцысело