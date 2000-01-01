село Столпцы, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Столпцы

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2270Столпцы, с. вл.при р. Проне.4315190447591Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Столпянская волость
836. Столпцы, село бывшее государственное, при реке Ироне, дворов 236, жителей 1315, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, 13 лавок, баз Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Пронский уезд, Столпянская волость
село Столпцы14029136101147399040538043сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Столпянская волость
Столпцы, село4211при р. Проне18060566012656039волостн. правл.Церк. кам., сел. уч., шк. грам., образц. шк., кв. ур., вол. прав., каз. вин. лав., ком. чайн. с чит., ярм. 6 авг. и 1 окт. баз. по Воскр. кам. час. на кладбище, прос. зд. Показать все
Старые Столпцы, деревня4212при р. Проне612562414976039¼Столпцы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
1453Столпцысело54°11'с.ш.40°12'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Столпянское сельское поселение
61648460146с Столпцысело

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