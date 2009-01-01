Населенное место

Сингяны, мел. (Базаревского), р. Кернова, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 3, у. гор. 27 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 10 в.

Сингяны, д. спл. р. Ошмянка и р. Кернова, жит. 171 (88 м. 83 ж.), дес. 334, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 10 в.