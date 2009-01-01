деревня Снигяны, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Снигяны

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Сингяны, мел. (Базаревского), р. Кернова, жит. 8 (4 м. 4 ж.), дес. 3, у. гор. 27 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 10 в.
Сингяны, д. спл. р. Ошмянка и р. Кернова, жит. 171 (88 м. 83 ж.), дес. 334, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 10 в.
Снигяны, з., жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 41, у. гор. 24 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 10 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Снигяны175

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Снигяны102

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