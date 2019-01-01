село Мулловка, Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Мулловка

Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Елховская волость
45. Мулловка (Широкий Дол), деревня бывшая удельная, дворов 133, жителей 622, мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Елховская волость
Д. Мулловка Б. удел. татары могометане185Озеро "Шнрокое".707015206620650

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Елховский район
56537Мулловкасело53°46'с.ш.50°10'в.д.N-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Елховский муниципальный район, Сельское поселение Сухие Аврали
36615460106с Мулловкасело

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