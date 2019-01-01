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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1653Николаевка (Хвощеватка), с. каз.при р. Малом Иргизе.5721121661711Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
969. Николаевка (Хвощенка), село бывшее государственное, при реке М. Иргизе, дворов 222, жителей 1594, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Николаевка2123179255636229122714562[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Николаевка (Хващеватка тож). Б. госуд. Рус. Прав.4613Р. М. Иргиз10757—42213651438
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43530Николаевкасело52°27'с.ш.49°13'в.д.N-39-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63619440101с Николаевкасело