село Николаевка, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Николаевка

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1653Николаевка (Хвощеватка), с. каз.при р. Малом Иргизе.5721121661711Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Николаевская волость
969. Николаевка (Хвощенка), село бывшее государственное, при реке М. Иргизе, дворов 222, жителей 1594, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Николаевская волость
село Николаевка2123179255636229122714562[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Николаевская волость
С. Николаевка (Хващеватка тож). Б. госуд. Рус. Прав.4613Р. М. Иргиз1075742213651438

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
43530Николаевкасело52°27'с.ш.49°13'в.д.N-39-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Николаевское сельское поселение
63619440101с Николаевкасело

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