деревня Великий Заход, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Великий Заход

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Костьковская волость
457. Великий Заход, деревня бывшая владельческая, при реке Поле, дворов 41, жителей 176, 4 лавки

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Костьковская волость
7Великий Заход (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Великозаходского49491351462812342земледелиена гонках и возка лесарека Пола.Школа, хлебо-запасный магазин, лав.: мнфк., хл., бак.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
59187Великий Заходдеревня57°37'00"32°08'00"O-36-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Жирковское сельское поселение
49612413136д Великий Заходдеревня

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