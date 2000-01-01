погост Рудница, Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Рудница

Спицинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1111Рудница, погост.при оз. Чудском.263581016Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Спицынская волость
164. Спицына (Рудница), деревня бывшая государственная, при озере Чудском, дворов 30, жителей 158, волостное правление (уездный город в 24 верстах), постоялый двор, ярмар Показать все

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Спицинская волость
Рудница погост254 стан256 участок26город Гдов.

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