село Мирное, Вінницька область (на 2018) — Familio

Мирное

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Кировка
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Чернятинская (Мало-) волость
292. Псяровка, село бывшее владельческое, при речке Десне, дворов 119, жителей 1066, церковь православная, школа, питейный дом, кзн., водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Ново-Прилукская волость
Псяровка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-46444Мирнеселор-н КалинівськийМирненська сільська рада

Мы используем куки для улучшения работы сайта.