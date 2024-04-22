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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2744Багачка, хут. вл.при рч. Богачке.464452123
4466Покровская богачка (Маиорщина), с. вл.при рч. Богачке.1420156496515Церковь православная 1. Ярмарок 3. Завод 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Покровская-Богачка44Алексд. Алексеев488—156
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1063. Покровская Богачка, село бывшее владельческое, дворов 195, жителей 1007, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, 2 постоялых двора, Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
37.0Богачка хуторБогачанское крестьян собственников и казенных крестьян1518
16.0Покровская Богачка (Маиорщина) селоПокровско-Богачанское крестьян собственников—14268251—4977697681537
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Покровская-Богачка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19395Покровська Багачкаселоцентр сільської ОТГр-н ХорольськийПокровсько-Багачанська сільська об'єднана територіальна громада