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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению Вологодской казенной палаты об увольнении крестьянина д. Тупицыно Архангельской вол. Вологодского уезда С. В. Заменина для поступления в монашество. 187 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
157Тупицыно, д. вл.при р. Бохтюге.3522103140
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
10166Тупицино аСеменковское.Михаило-Архангельскийбывшие государственные420,25922
102—Тупицино бГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——6919
103—Тупицино вГорковское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——71918
104—Тупицино гАрхангельск.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи——7815
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Трупицино2515292деревняРусские335477131
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Тупицино 3902деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.3433
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245468Тупицынодеревня59°33'с.ш.39°57'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404266д Тупицынодеревня