посёлок Сергеевский, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Сергеевский

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Вехососенская волость
6464СергиевскийпоселокВладимирскийВсего: 32. Крестьянского типа: 32.1028518733.12.82.8Змиевка, М.-К. ж. д. : 37,1 км.п.-т. о. Верхососенье: 12,8 км.
Малоархангельский уезд, Покровская волость
1079130СергиевскийхуторЖуровецкийВсего: 20. Крестьянского типа: 18.40549442.712.81.1Верховье, Ю.-В. ж. д. : 26,7 км.п. а. Покровское, Липовицкое: 12,8 км.Вет/п.

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