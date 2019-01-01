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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1207Железницы, с. вл.при р. Осетре.161623176175Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
410. Железницы, село бывшее владельческое, при реке Осетре, дворов 49, жителей 260, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Железницы село1762при р. Осетре4413312826158226БелыничиЦерк. дер., цер.-пр. шк.
Железницы усад. двор. Обуховской1763при р. Осетре—11258226Белыничи
Усадьба Куликова1764при р. Осетре—11258226Белыничи
Железницы усад. двор. Муратова1765при р. Осетре—24658226Белыничи
Усад. церк. причта с. Железницъ1766при р. Осетре—53858226Белыничи
Усадьба Петровской1767при р. Осетре—12358226Белыничи
Усадьба Ивановыхъ1768при р. Осетре—741158226Белыничи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
511Железницыдеревня54°35'с.ш.38°51'в.д.N-37-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627476236д Железницыдеревня