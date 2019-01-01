деревня Железницы, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Железницы

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1207Железницы, с. вл.при р. Осетре.161623176175Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Белыничская волость
410. Железницы, село бывшее владельческое, при реке Осетре, дворов 49, жителей 260, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Белыническая волость
Железницы село1762при р. Осетре4413312826158226БелыничиЦерк. дер., цер.-пр. шк.
Железницы усад. двор. Обуховской1763при р. Осетре11258226Белыничи
Усадьба Куликова1764при р. Осетре11258226Белыничи
Железницы усад. двор. Муратова1765при р. Осетре24658226Белыничи
Усад. церк. причта с. Железницъ1766при р. Осетре53858226Белыничи
Усадьба Петровской1767при р. Осетре12358226Белыничи
Усадьба Ивановыхъ1768при р. Осетре741158226Белыничи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
511Железницыдеревня54°35'с.ш.38°51'в.д.N-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Пионерское сельское поселение
61627476236д Железницыдеревня

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