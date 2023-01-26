село Русский Шелдаис, село Русский Шелдаис, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Русский Шелдаис

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
673Шелдаис (Салтыково), д. вл.при рч. Шелдаисе.12955232249

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Русско-Пимбурская волость
385. Шелдаис (Салтыково), село бывшее владельческое, при речке Шелдаисе, дворов 80, жителей 587, церковь православная, мечеть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Шельдаисская (Пимбур) волость
село Шелдаис

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
47014Русский Шелдаиссело53°47'43°10'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Татарско-Шелдаисский сельсовет
56606416101с Русский Шелдаиссело
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