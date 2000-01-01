деревня Екатериновка, деревня Екатериновка, Ново-Спасская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Екатериновка

Ново-Спасская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2084Екатериновка, деревня.при ключах.752276228248Р. —

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Мензелинский уезд
С. Новоспасское, Д. Алкини и Екатериновка2Елиз. Степ. Левашова60212200

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Ново-Спасская волость
3Екатериновка, с. на прос. дор., церковь (постр. в 1901 г.), зем. учил., бак. лав., х.-з. маг.751598200272Земледелие
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