агрогородок Фащевка, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Фащевка

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
234. Фащевка, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 289, церковь римско-католическая

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Ничипоровичская волость
27Село Фащевкаторг. тр. колодцеФащевскому с. о. 85198214Фащевского р.-к. 2941

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
д Фащевка547

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Фащевский сельсовет
аг. Фащевка278

Мы используем куки для улучшения работы сайта.