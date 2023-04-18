деревня Кублищина, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Кублищина

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Перебродская волость
130. Кублищина, деревня бывшая государственная, дворов 6, жителей 43, старообрядческий молитвенный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Перебродская волость
Кублищина, д., жит. 107 (57 м. 50 ж.), дес. 233,36, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 й, ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 48 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д Кублищина41

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д. Кублищина26

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