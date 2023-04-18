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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
130. Кублищина, деревня бывшая государственная, дворов 6, жителей 43, старообрядческий молитвенный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кублищина, д., жит. 107 (57 м. 50 ж.), дес. 233,36, у. гор. 46 в., вол. пр. 10 й, ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 48 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кублищина41
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кублищина26