село Никольское Гатище, село Никольское Гатище, Льговский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Никольское Гатище

Льговский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1265Никольское Гатище (Старое Гатище), с. вл.при р. Реуте и ррч. Радутиной и Борщне.322135298314Церковь православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Колпаковская волость
504. Николаевское (Ст. Гатище), село бывшее владельческое, при речке Реуте, дворов 85, жителей 550, церковь православная
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