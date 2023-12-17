деревня Тевли, Кобринский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Тевли

Кобринский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Муравьевская волость
424. Тевели, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 283, 2 церкви православных, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Муравьевская волость
ТевлиИмение2423301Тевли
ТевлиИмение1123312Тевли
ТевлиИмение823301Тевли
ТевлиИмение1323273Тевли
ТевлиИмение923282Тевли
ТевлиИмение1623282Тевли
ТевлиИмение1423273Тевли
ТевлиПочт. станц.82330Тевли
ТевлиСело41023301Тевли
ТевлиЖел.-дор. станция622330Тевли

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Кобринский район, Тевельский сельсовет
д Тевли597

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Кобринский район, Тевельский сельсовет
д. Тевли304

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