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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
424. Тевели, село бывшее владельческое, дворов 26, жителей 283, 2 церкви православных, школа, питейный дом
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ТевлиИмение2423301Тевли
ТевлиИмение1123312Тевли
ТевлиИмение823301Тевли
ТевлиИмение1323273Тевли
ТевлиИмение923282Тевли
ТевлиИмение1623282Тевли
ТевлиИмение1423273Тевли
ТевлиПочт. станц.82330—Тевли
ТевлиСело41023301Тевли
ТевлиЖел.-дор. станция622330—Тевли
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тевли597
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Тевли304