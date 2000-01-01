деревня Новая Фёдоровка, Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Новая Фёдоровка

Казанская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Ново-Фёдоровский, Фёдоровка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Казанская волость
26Ново-Федоровский выс., при руч.251051213Земледелие

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