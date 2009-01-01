деревня Хлусово, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Хлусово

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высоцкая волость
56Дер. ХлусовопроселкеозереЮрцевскому с. о. 198983Юрцевякого пр. 9510
102Будка при им. ХлусовеВитеб.-Жлоб. жел. дор. колодцеВитеб.-Жлоб. ж. д. 132Оршанск. кост. рим.-кат. 9510

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д Хлусово25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Пищаловский сельсовет
д. Хлусово32

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