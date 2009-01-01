деревня Поддубно, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Поддубно

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Лидская волость
Дубовка, з. (Колесинского), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. —, у. гор. 8 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Лпда 8 в.
Подубное, з., жит. 41 (21 м. 20 ж.), дес. 33, у. гор. 6 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Лида 8 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д Поддубно15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Поддубно12

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