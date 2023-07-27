село Никольское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Никольское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2690Никольское, сел.при р. Пышме.145533110051109Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Никольская волость
862. Никольское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 356, жителей 1966, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Никольская волость
село Никольское1941193246871235925314890[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Никольская волость
1) с. Никольское на р. Пышме, прав. церк., земск. и церк.-прих. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, ярм. Дмитриевская 20—26 октября, распл.Никольское общество54412861248Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
89266Никольскоесело56°51'с.ш.62°55'в.д.O-41-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Восточное сельское поселение
65623405136с Никольскоесело

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