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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2690Никольское, сел.при р. Пышме.145533110051109Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
862. Никольское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 356, жителей 1966, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Никольское1941193246871235925314890[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Никольское на р. Пышме, прав. церк., земск. и церк.-прих. шк., народная библиотека, вол. пр., зем. станция, ярм. Дмитриевская 20—26 октября, распл.Никольское общество54412861248Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские15—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89266Никольскоесело56°51'с.ш.62°55'в.д.O-41-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623405136с Никольскоесело