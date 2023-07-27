село Вороновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Вороновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Любимовская волость
508. Вороновка (Миклашева), деревня бывшая государственная, при речке Вороновой, дворов 90, жителей 569

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Любимовская волость
2. № по учету земель: 1661.Вороное бывшие помещичьи1816065151121

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4654Воронівкаселор-н Синельниківськийсільрада Дібровська

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