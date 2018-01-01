село Михайловка, село Михайловка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Михайловка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2297Михайловка (Милорадовка), д. каз.при рч. Липянке.5128137409445

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Жирковская волость
376. Михаиловка, деревня бывшая государственная, при речке Липянке, дворов 226, жителей 1404, питейный дом, 15 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Жирковская волость
2.0Михайловка селоМихайловское

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18742Михайлівкаселоцентр сільської радир-н Машівськийсільрада Михайлівська
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