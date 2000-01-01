село Орехово, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Орехово

Даниловский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1877Орехова, сл. вл.при р. Медведице п балке Ореховой.18042911701186Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базары. Заводов кирпичный 1. Винокуренный 1.

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Ореховская волость
3195Орехова слобода, Ореховской волости, при реке Мед ведице632185121772192Волостное правление, засед., почт.-тел. отд., кредитное товарищество, 1 церковь, 1 часов, 2-хкл. сол. уч., нач. сел. уч., пар. и вод. мел.656192

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Даниловский район
13866Ореховосело50°28,0' с.ш.44°25,0' в.д.M-38-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Даниловский муниципальный район, Ореховское сельское поселение
18606428101с Ореховосело

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