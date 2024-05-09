село Архангельское, село Архангельское, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Архангельское

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
236Архангельское на Сычах, с. каз. и вл.при рч. Орлице.301351192208Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Талызинская волость
86. Архангельское (Архангельское, что на Сычах), село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 302, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Талызинская волость
Архангельское что на Сычах (село)12Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
64195Архангельскоесело53°01'с.ш.35°36'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Архангельское сельское поселение
54655407106с Архангельскоесело
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