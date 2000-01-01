село Верхний Карабут, село Верхний Карабут, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Верхний Карабут

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества байдачной мельницы жителей села Карабута Белогорской волости Острогожского уезда Величко Василия Стефановича, Жуйкова Ивана Федосеевича и Копылова Абрама Показать все
Список неплательщиков единого натурального налога слободы Карабута Белогорской волости Острогожского уезда. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р151. Опись 14 Показать все
Лицевой счет граждан селения Карабут Белогорской волости по уплате налога. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р151. Опись 8. Дело 6.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2260Карабут, слоб. каз.при р. Доне.7018132396420Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
955. Карабут, слобода бывшая государственная, при р. Доне, дворов 172, жителей 1021, церковь православная, 24 ветряные мельницы, торжок 8-го сент.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Белогорская волость
Верхний-Карабут и х. Чумаченков.6357слободаВ.-Карабутскаго2081377

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8661Верхний Карабутсело50°33'с.ш.39°55'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Белогорьевское сельское поселение
20641408106с Верхний Карабутсело
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