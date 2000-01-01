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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества байдачной мельницы жителей села Карабута Белогорской волости Острогожского уезда Величко Василия Стефановича, Жуйкова Ивана Федосеевича и Копылова Абрама Показать все
Список неплательщиков единого натурального налога слободы Карабута Белогорской волости Острогожского уезда. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р151. Опись 14 Показать все
Лицевой счет граждан селения Карабут Белогорской волости по уплате налога. 1927 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р151. Опись 8. Дело 6.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2260Карабут, слоб. каз.при р. Доне.7018132396420Православный молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
955. Карабут, слобода бывшая государственная, при р. Доне, дворов 172, жителей 1021, церковь православная, 24 ветряные мельницы, торжок 8-го сент.
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Верхний-Карабут и х. Чумаченков.6357слободаВ.-Карабутскаго2081377
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8661Верхний Карабутсело50°33'с.ш.39°55'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641408106с Верхний Карабутсело