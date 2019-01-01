посёлок городского типа Курорт-Дарасун, посёлок городского типа Курорт-Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Курорт-Дарасун

Карымский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Тыргытуевская волость
119Дарасунское сел.Крестьянских дворов: 52. Всех дворов: 52. 151

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Карымский район
20893Курорт-Дарасунпгт51°13'113°44'M-49-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Карымский муниципальный район, Курорт-Дарасунское городское поселение
76620157051пгт Курорт-Дарасунпоселок городского типа
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