деревня Бор, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бор

Нюксенский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу германских подданных О. Штангера, Г. Нюнемана и Б. Эйхбаума за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюгского уе Показать все
Дело о заключении под стражу состоящих под надзором полиции в деревне Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда германских подданных Эхбаума, Кресса, Мейера, Цеш Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Ф. Неймана за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Г. Терца за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив В Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Я. Кресса за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело о ходатайстве крестьяна Устюгского уезда Богоявленской волости деревни Борок Чебыкина о его восстановлении в праве занимать общественные должности. 1906 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
10341Борок, д. каз.при рч. Городишне.146146125051

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Богоявленская волость
1010БорокВсесвятское.Всесвятскийбывшие государственные1471235856

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Нюксенский район
277420Бордеревня60°15'с.ш.44°24'в.д.P-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Нюксенский муниципальный район, Городищенское сельское поселение
19636424131д Бордеревня

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