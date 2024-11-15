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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу германских подданных О. Штангера, Г. Нюнемана и Б. Эйхбаума за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюгского уе Показать все
Дело о заключении под стражу состоящих под надзором полиции в деревне Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда германских подданных Эхбаума, Кресса, Мейера, Цеш Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Ф. Неймана за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Г. Терца за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив В Показать все
Дело о заключении под стражу германского подданного Я. Кресса за самовольную отлучку из деревни Борок Богоявленской волости Великоустюжского уезда. 1916 г. // Гос. архив Показать все
Дело о ходатайстве крестьяна Устюгского уезда Богоявленской волости деревни Борок Чебыкина о его восстановлении в праве занимать общественные должности. 1906 г. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10341Борок, д. каз.при рч. Городишне.146146125051
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1010БорокВсесвятское.Всесвятскийбывшие государственные1471235856
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
277420Бордеревня60°15'с.ш.44°24'в.д.P-38-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19636424131д Бордеревня