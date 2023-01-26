городской посёлок Боровуха, Новополоцкий горсовет, Витебская область (на 2009) — Familio

Боровуха

Новополоцкий горсовет, Витебская область (на 2009)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Белорусская ССР, Витебская область, Полоцкий район, Боровухский сельсовет
деревня Боровуха-I1508238814

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Новополоцкий горсовет
гп Боровуха5469

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