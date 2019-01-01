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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
316Ичалово, с. разновед.при ррч. Ичалке и Рузанке.401279220357Церковь православная 1. Училищ 2. Ярмарка 1. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
247. Ичалово, сельцо бывшее владельческое, дворов 70, жителей 388, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 шерстоб., 2 красильных завода, 5 овч. м., 7 ветряны Показать все
250. Ичалово, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 234, церковь православная, 18 лавок, 3 ветряных мельницы, базар по вторникам
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ичалово3814007137091980206140417
Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года
Название№ТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Ичалово94Село84бывш. Соловцовой1-е обществоМестность восточная
Ичалово94Село64бывш. государств.2-е обществоМестность восточная
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Ичалово9744012—
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Ичалово село165Ичаловский827с. Ичалов.—1225135
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17443Ичаловосело55°11'43°42'N-38-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22632408111с Ичаловосело