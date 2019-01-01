село Ичалово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ичалово

Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
316Ичалово, с. разновед.при ррч. Ичалке и Рузанке.401279220357Церковь православная 1. Училищ 2. Ярмарка 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ичаловская волость
247. Ичалово, сельцо бывшее владельческое, дворов 70, жителей 388, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 шерстоб., 2 красильных завода, 5 овч. м., 7 ветряны Показать все
250. Ичалово, село бывшее государственное, дворов 47, жителей 234, церковь православная, 18 лавок, 3 ветряных мельницы, базар по вторникам

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ичаловская волость
село Ичалово3814007137091980206140417

Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года

НазваниеТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Российская империя, Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ичаловская волость
Ичалово94Село84бывш. Соловцовой1-е обществоМестность восточная
Ичалово94Село64бывш. государств.2-е обществоМестность восточная

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Ичаловская волость
с. Ичалово9744012

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Глуховская волость
Ичалово село165Ичаловский827с. Ичалов.1225135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Дивеевский район
17443Ичаловосело55°11'43°42'N-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Дивеевский муниципальный район, Сельское поселение Верякушский сельсовет
22632408111с Ичаловосело

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