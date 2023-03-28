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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2121Аятское, слоб.при ррч. Аяте и Сапе большом.7433136555611Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
377. Аятское, село бывшее государственное, при речках Аяте и Большом Сане, дворов 248, жителей 1318, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православн Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Аятское8715614715062472264151139
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Аятское, на р.р Аяте и Сапе, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. прав., фельдш. п., еженед. базары по воскрес., торжки: в день св. Афанас. 18 янв., в день св. Т Показать все Аятское общество398908970Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 69—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38067Аятскоесело57°25'с.ш.60°42'в.д.O-41-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65714000246с Аятскоесело