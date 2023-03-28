село Аятское, Невьянский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Аятское

Невьянский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2121Аятское, слоб.при ррч. Аяте и Сапе большом.7433136555611Церковь православная 1. Волостное правление. Торжков 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аятская волость
377. Аятское, село бывшее государственное, при речках Аяте и Большом Сане, дворов 248, жителей 1318, волостное правление (уездный город в 100 верстах), церковь православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аятская волость
село Аятское8715614715062472264151139

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аятская волость
1) с. Аятское, на р.р Аяте и Сапе, прав. церк., зем. шк., нар. библ., вол. прав., фельдш. п., еженед. базары по воскрес., торжки: в день св. Афанас. 18 янв., в день св. Т Показать все Аятское общество398908970Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославные Русские 69

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Невьянский район
38067Аятскоесело57°25'с.ш.60°42'в.д.O-41-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Невьянский
65714000246с Аятскоесело

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